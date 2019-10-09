Son Dakika Haberleri: İstanbul'da taşınmasına karar verilen okullar tahliye ediliyor
Son Dakika Güncel İstanbul'da taşınmasına karar verilen okullar tahliye ediliyor

İstanbul'da taşınmasına karar verilen okullar tahliye ediliyor

1 saat önce

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından daha detaylı incelenmesi ve ileri tetkikler yapılması için taşınmasına karar verilen okullarda tahliye işlemleri sürerken öğrenciler de yeni dersliklerinde eğitime başladı.

İstanbul'da taşınmasına karar verilen okullar tahliye ediliyor, System.String[]

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından daha detaylı incelenmesi ve ileri tetkikler yapılması için taşınmasına karar verilen okullarda tahliye işlemleri sürerken öğrenciler de yeni dersliklerinde eğitime başladı.

İstanbul'da, 26 Eylül'de meydana gelen Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan çalışma sonrası dün taşınmasına karar verilen Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 6 okuldaki tahliye işlemleri sürüyor.

Daha detaylı incelenmesi ve ileri tetkikler yapılması için boşaltılmasına karar verilen okullardaki öğrenciler de belirlenen geçici okullarında ders başı yaptı.

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında taşınma kararının ardından tüm evraklar kutulara ve çantalara doldurulurken kuruma ait eşyalar da kamyonlara yüklenmeye başlandı.

Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulundaki 5 derslikte eğitim gören 375 öğrenci Plevne Ortaokulunda ders başı yaptı.

Haznedar Abdi İpekçi İlkokulunda ise veliler konu hakkında yetkililerden bilgi alırken dersliklerdeki sıralar kamyonlara yüklendi.

İstanbul, Bağcılar, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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