Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Taşıyıcı Anne" Operasyonu

İstanbul'da "Taşıyıcı Anne" Operasyonu

24 dakika önce

İstanbul'da, para karşılığı taşıyıcı annelik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 2 kadın yakalandı.

İstanbul'da
İstanbul'da, para karşılığı taşıyıcı annelik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 2 kadın yakalandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar sonucu KKTC merkezli bir organizasyonun, çocuğu olmayan ailelere para karşılığı taşıyıcı annelik ve yumurtalık temin ettiğini belirledi.

Maltepe'de bir eve yapılan operasyonda, çok sayıda doğurganlık artırıcı hormon ilacı ile farklı markalara ait gümrük kaçağı 63 şişe içki ele geçirildi. Operasyonda, taşıyıcı annelik yaptığı ileri sürülen yabancı uyruklu N.B. ile A.K. de gözaltına alındı.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:44 Kaynak: AA

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