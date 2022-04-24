İstanbul'da Taşlı Saldırıya Uğrayan Polis Memuru Yüksekten Düşerek Şehit Oldu - Son Dakika
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İstanbul'da Taşlı Saldırıya Uğrayan Polis Memuru Yüksekten Düşerek Şehit Oldu

24.04.2022 11:32
İstanbul'da Taşlı Saldırıya Uğrayan Polis Memuru Yüksekten Düşerek Şehit Oldu

İstanbul Fatih’te şüpheli bir kişinin yakalama çalışması sırasında, şüphelinin taşlı saldırısına uğrayan polis memuru Zafer Mat, üzerinde bulunduğu yüksek duvardan zemine düşerek şehit oldu.

İstanbul Fatih'te şüpheli bir kişinin yakalama çalışması sırasında, şüphelinin taşlı saldırısına uğrayan polis memuru Zafer Mat, üzerinde bulunduğu yüksek duvardan zemine düşerek şehit oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2 çocuk babası polis memuru Zafer Mat, dün gece saat 02.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesinde bulunan şüpheli bir kişinin yakalama çalışması esnasında şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesi sonucu yüksekten düşerek yaralandı. Yaralı polis memuru Zafer Mat, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Ancak polis memuru Mat, kurtarılamayarak şehit düştü.

27 YILLIK POLİS

Göreve 1995 yılında başlayan Zafer Mat 7 Aralık 1974'te Yozgat'ta doğdu. Mat, evli ve 2 kız çocuğu babası.

BUGÜN MEMLEKETİNE UĞURLANACAK

Şehit polis Zafer Mat'ın cenazesi bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde saat 12.30'da yapılacak töreninin ardından memleketi Yozgat'a uğurlanacak. 25 Nisan (yarın) öğle namazına müteakip Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Çakmak Köyü Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından bu köyde defnedilecek.

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Görev başında kafasına taş atılan polis memuru, yüksekten düşerek şehit oldu Görev başında kafasına taş atılan polis memuru, yüksekten düşerek şehit oldu Son dakika... Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı Son dakika... Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı

Polis Memuru, İstanbul, Fatih, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Taşlı Saldırıya Uğrayan Polis Memuru Yüksekten Düşerek Şehit Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Taşlı Saldırıya Uğrayan Polis Memuru Yüksekten Düşerek Şehit Oldu - Son Dakika
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