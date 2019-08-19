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İstanbul'da Tatil dönüşü trafik havadan görüntülendi

11 dakika önce

İstanbul'da Tatil dönüşü trafik havadan görüntülendi İstanbul'da trafik yoğunluğu başladıİSTANBUL - Kurban Bayramı tatilini uzatanların dönmesiyle İstanbul trafiğinde alışılageldik trafik yoğunluğu başladı.

İstanbul'da Tatil dönüşü trafik havadan görüntülendi
İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı
İSTANBUL - Kurban Bayramı tatilini uzatanların dönmesiyle İstanbul trafiğinde alışılageldik trafik yoğunluğu başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Anadolu yakasından Avrupa'ya gidiş istikametinde trafik yoğunluğu kendini gösterdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde oluşan trafik havadan görüntülendi.
İstanbul'da Kurban Bayramı tatili sonrasındaki ilk Pazartesi günü trafikte yoğunluk meydana geldi. Tatilini 10 güne uzatan vatandaşların da geri dönmesiyle sabahın erken saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Anadolu yakasından Avrupa yakasına gidiş istikametinde oluşan yoğun trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde durma noktasına geldi. Trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilmesi için trafik polisleri yollarda önlem aldı.Öte yandan oluşan trafik havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı, İstanbul, Avrupa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:39 Kaynak: İHA
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