Türkiye'nin en yaşlı gazisi Cesuroğlu'nun cenazesi, Kastamonu'da toprağa verildi - Son Dakika
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Türkiye'nin en yaşlı gazisi Cesuroğlu'nun cenazesi, Kastamonu'da toprağa verildi

07.09.2022 14:06
Türkiye'nin en yaşlı gazisi Cesuroğlu'nun cenazesi, Kastamonu'da toprağa verildi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 99 yaşında vefat eden Türkiye'nin en yaşlı gazisi ve Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı emekli Albay Ali Cesuroğlu, memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 99 yaşında vefat eden Türkiye'nin en yaşlı gazisi ve Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı emekli Albay Ali Cesuroğlu, memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'dan Kastamonu'ya getirilen Cesuroğlu'nun cenazesi için Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesinin önünde tören düzenlendi. Gazi arkadaşları, dua edip Cesuroğlu'nun tabutu karşısında son kez selam durdu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, gazetecilere, çok üzgün olduğunu söyledi.

Derneğin oluşumunda Cesuroğlu'nun önemli yeri bulunduğunu vurgulayan Yumuk, "Ziyaretimiz bu şartlarda olmasaydı keşke ama hayatın gerçekleri bu. Bizlere ışık tuttu, yol gösterdi. Biz onun fikirlerinden, vizyonundan yararlandık. Bu güzel derneğin oluşumunu sağladı. Bu güzelliği yarattığı için minnettarlık duyuyoruz." dedi.

Cesuroğlu'nun Cumhuriyet ile yaşıt olduğuna işaret eden Yumuk, "İstiklal Savaşı gazimiz kalmadı. Kore Savaşı gazilerimizden 800 kişi kaldı. Onların en büyüğü 95-96 yaşında. Rahmetli en yaşlı gazimizdi ve en yaşlı şube başkanımızdı." diye konuştu.

Daha sonra Nasrullah Camisi'ne getirilen Cesuroğlu'nun cenazesi için askeri tören düzenlendi. Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Cesuroğlu'nun naaşı, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı.

Cesuroğlu'nun cenazesi, Kastamonu Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene Cesuroğlu'nun eşi Gülten Cesuroğlu'nun yanı sıra Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Kastamonu, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en yaşlı gazisi Cesuroğlu'nun cenazesi, Kastamonu'da toprağa verildi - Son Dakika

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