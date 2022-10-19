İstanbul'da tedavi gören madencilerden biri yoğun bakımdan çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da tedavi gören madencilerden biri yoğun bakımdan çıkarıldı

19.10.2022 15:14
İstanbul'da tedavi gören madencilerden biri yoğun bakımdan çıkarıldı

BAŞAKŞEHİR Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören madencilerden birinin normal servise alındığı öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören madencilerden birinin normal servise alındığı öğrenildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi ve Acil Cerrahi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, "Bir hastamız ötekilere göre daha iyiydi ama o da zehirli gazlara maruz kaldığı için hiperbarik oksijen tedavisine ihtiyaç duymuştu. Onun da yoğun tedavileri etti ve şu an durumu iyi olarak yoğun bakımdan çıkardık" dedi.

Bartın'daki maden kazasından yaralanan 6 kişi İstanbul'a ambulans uçakla getirilerek yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Madencilerden İbrahim Çeliktaş'ın  yoğun bakımdan çıkartıldığı öğrenildi. Solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören bir hastanınsa solunum cihazından ayrılacağı belirtildi. Yaralı madencilerin tedavi gördüğü yanık merkezi ve İbrahim Çeliktaş'ın oksijen tedavisi gördüğü hiperbarik ünitesi de görüntülendi. Yaralıların duruma göre, kök hücre nakli de gerekebileceği öğrenildi.

"BİR HASTAMIZI YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARDIK"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi ve Acil Cerrahi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan "Bartın'dan cuma akşamı 6 hasta hastanemize getirildi. Bu hastaların 5'inde ileri derecede yaralanma vardı. O 5 hastayı solunum makinesine bağlamak zorunda kaldık. Bir hastamız ötekilere göre daha iyiydi ama o da zehirli gazlara maruz kaldığı için hiperbarik oksijen tedavisine ihtiyaç duymuştu. Onun da yoğun tedavileri etti ve şu an durumu iyi olarak yoğun bakımdan çıkardık. Solunum makinesine bağlı olan hastalarımızdan da birinin de makineden ayrılma süreci başlatıldı, durumu biraz daha iyiye gitmektedir. Geri kalan hastalar için bütün yoğun bakım prosedürleri yoğun şekilde yapılmaktadır. Hastalarla ilgili bölüm başkanlarının katıldığı konsey yapılmaktadır" dedi.

"BİR KABİNDE YÜKSEK BASINÇ ALTINDA UYGULANAN BİR TEDAVİDİR" Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Hiperbarik Tıp Ünitesi görevli hekimi Uzman Doktor Zeynep Canaz ise "Hiperbarik oksijen tedavisi, basınç odası dediğimiz bir kabinde yüksek basınç altında yüzde 100 oksijen solunarak uyguladığımız bir tedavidir"diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Bakan Koca'dan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki madencilerin sağlık durumuyla ilgili paylaşım Bakan Koca'dan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki madencilerin sağlık durumuyla ilgili paylaşım İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: '2 hastamızın durumu biraz kritik' İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: '2 hastamızın durumu biraz kritik' İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU 2 YARALININ DURUMU KRİTİK İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU 2 YARALININ DURUMU KRİTİK

Şehir Hastanesi, Başakşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da tedavi gören madencilerden biri yoğun bakımdan çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 19:04:13. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da tedavi gören madencilerden biri yoğun bakımdan çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement