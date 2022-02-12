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Tedavi için geldikleri hastanede tomografi cihazına zarar verdiler - Son Dakika

Tedavi için geldikleri hastanede tomografi cihazına zarar verdiler

12.02.2022 14:28
Tedavi için geldikleri hastanede tomografi cihazına zarar verdiler

Sultangazi'de silahla yaralanan ve tedavi için hastaneye gelen kişi ile refakatçisi, görevlilerle tartıştıktan sonra tomografi cihazına zarar verdi.

Sultangazi'de silahla yaralanan ve tedavi için hastaneye gelen kişi ile refakatçisi, tomografi cihazına zarar verdi.
Alınan bilgiye göre, silahla yaralanan T.G, tedavi amacıyla getirildiği Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinde tomografi bölümüne sevk edildi.

Burada tedavi sırasında T.G. ve refakatçisi J.Ö, görevlilerle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında T.G. ve J.Ö, tomografi odasına ve buradaki cihaza zarar verdi.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan T.G. ile J.Ö. hakkında "görev yaptırmamak için direnme", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından yasal işlem yapıldı. Saldırganlar, ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

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Sultangazi, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tedavi için geldikleri hastanede tomografi cihazına zarar verdiler - Son Dakika


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