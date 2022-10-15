İstanbul'da tedavileri süren maden ocağı patlamasında yaralananların yakınları hastanede bekliyor - Son Dakika
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İstanbul'da tedavileri süren maden ocağı patlamasında yaralananların yakınları hastanede bekliyor

15.10.2022 13:08
İstanbul'da tedavileri süren maden ocağı patlamasında yaralananların yakınları hastanede bekliyor

Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada ağır yaralanarak İstanbul'a getirilen 6 kişinin yakınlarının hastanedeki bekleyişi sürüyor.

Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada ağır yaralanarak İstanbul'a getirilen 6 kişinin yakınlarının hastanedeki bekleyişi sürüyor.

Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 madencinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.

Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavileri süren yaralılardan Ayhan Akgül'ün (37) ağabeyi Kenan Akgül, doktordan bilgi aldıklarını ancak bilinci açık olmadığından ve enfeksiyon kapma riskinden dolayı kardeşini göremediklerini söyledi.

Tekirdağ'da yaşadığını ve olayı duyar duymaz Bartın'a doğru yola çıktığını anlatan Akgül, "Buraya geleceğini öğrenince yoldan geri döndük. Kardeşimin eşi Bartın'dan geldi. Durumları için merak içerisindeyiz. 48 saat beklememiz gerektiği söylendi." ifadelerini kullandı.

Akgül, kardeşinin ailesini geçindirmek için 14 yıldan beri maden ocağında çalıştığını kaydetti.

"Vücutlarındaki yanıklardan tanıyamadık"

Bartın'da hayatını kaybedenlerden tanıdıkları olduğunu ve cenazelerine katılamadıkları için üzüntü duyduklarını belirten Akgül, şöyle konuştu:

"Geldiklerinde vücutlarındaki yanıklarından tanıyamadık. Şoktayız. Tek temennimiz 6 madenci kardeşimizin ayaklarının üzerinde yürüyerek buradan sağlıklı şekilde çıkması. Doktorlarımız tek tek hasta yakınlarına bilgi verdi. 5 hastanın durumunun ciddiyetini koruduğunu, bir hastanın da solunum cihazında olduğunu ve aşırı risk olmadığını belirttiler. Hepsinin durumları aynı."

Grizu patlamasının bir alev topu gibi olduğunu ve tüm vücudu yaktığını orada çalışan yakınlarından dolayı bildiklerini söyleyen Akgül, "Bartın'ın acısı Türkiye'nin acısı. İnşallah bundan sonra böyle facialar olmaz." dedi.

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Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, İstanbul, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da tedavileri süren maden ocağı patlamasında yaralananların yakınları hastanede bekliyor - Son Dakika

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