İstanbul'da tedavileri süren maden ocağı patlamasında yaralananların yakınları hastanede bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da tedavileri süren maden ocağı patlamasında yaralananların yakınları hastanede bekliyor

15.10.2022 13:48

Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada ağır yaralanarak İstanbul'a getirilen 6 kişinin yakınlarının hastanedeki bekleyişi sürüyor.

Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada ağır yaralanarak İstanbul'a getirilen 6 kişinin yakınlarının hastanedeki bekleyişi sürüyor.

Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 madencinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.

Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavileri süren yaralılardan Ayhan Akgül'ün (37) ağabeyi Kenan Akgül, doktordan bilgi aldıklarını ancak bilinci açık olmadığından ve enfeksiyon kapma riskinden dolayı kardeşini göremediklerini söyledi.

Tekirdağ'da yaşadığını ve olayı duyar duymaz Bartın'a doğru yola çıktığını anlatan Akgül, "Buraya geleceğini öğrenince yoldan geri döndük. Kardeşimin eşi Bartın'dan geldi. Durumları için merak içerisindeyiz. 48 saat beklememiz gerektiği söylendi." ifadelerini kullandı.

Akgül, kardeşinin ailesini geçindirmek için 14 yıldan beri maden ocağında çalıştığını kaydetti.

"Vücutlarındaki yanıklardan tanıyamadık"

Bartın'da hayatını kaybedenlerden tanıdıkları olduğunu ve cenazelerine katılamadıkları için üzüntü duyduklarını belirten Akgül, şöyle konuştu:

"Geldiklerinde vücutlarındaki yanıklarından tanıyamadık. Şoktayız. Tek temennimiz 6 madenci kardeşimizin ayaklarının üzerinde yürüyerek buradan sağlıklı şekilde çıkması. Doktorlarımız tek tek hasta yakınlarına bilgi verdi. 5 hastanın durumunun ciddiyetini koruduğunu, bir hastanın da solunum cihazında olduğunu ve aşırı risk olmadığını belirttiler. Hepsinin durumları aynı."

Grizu patlamasının bir alev topu gibi olduğunu ve tüm vücudu yaktığını orada çalışan yakınlarından dolayı bildiklerini söyleyen Akgül, "Bartın'ın acısı Türkiye'nin acısı. İnşallah bundan sonra böyle facialar olmaz." dedi.

YORUMLAR
500
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret Açıklaması İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret Açıklaması Bartın gündem: İstanbul Valisi Yerlikaya, Bartın'dan getirilen yaralıları ziyaret etti Bartın gündem: İstanbul Valisi Yerlikaya, Bartın'dan getirilen yaralıları ziyaret etti AYNI MADENDE ÇALIŞIYORLARDI; KARDEŞİ ŞEHİT OLDU AĞABEY TEDAVİ ALTINDA AYNI MADENDE ÇALIŞIYORLARDI; KARDEŞİ ŞEHİT OLDU AĞABEY TEDAVİ ALTINDA
Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, İstanbul, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da tedavileri süren maden ocağı patlamasında yaralananların yakınları hastanede bekliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:42 ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğunu açıklayan bilim insanlarına tepki yağdı
17:41 Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in Jorge Jesus'a hitap şekli gündem oldu: Bak şimdi babamı çekiyorum
17:04 55 yıldır aktif olarak futbol oynayan 73 yaşındaki Şerif Kunt, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek üzere
17:02 Bartın'da yaşanan maden ocağı patlamasında ölen madencinin ablası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı: Başkanım bu ihmale karşı neden önlem alınmadı?
16:45 Erzincan'da bir düğünde geline takılan altın ve setler geçit töreniyle sergilendi! Takılan altınların sayısı büyük şaşkınlık yarattı
16:45 Lukaşenko'nun "Ukrayna bize saldıracak" sözleri sonrası Rus kuvvetleri Belarus'a ulaştı
16:33 Fatih Karagümrük nefes aldı! Hatay'ı 3 golle geçerek 5 maç sonra 3 puanla tanıştılar
16:09 Facianın yaşandığı madene giden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız
15:34 Elazığ'da kadın cinayetleri: 1 günde 3 kadın öldürüldü
15:20 FSM Köprüsü'nde İETT otobüsünün rüzgara karşı motosikletliye siper olduğu anlar görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 17:55:16. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da tedavileri süren maden ocağı patlamasında yaralananların yakınları hastanede bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement