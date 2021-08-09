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İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Bir kamyon dolusu Afgan mülteciyi sokağa bırakıp kaçtılar - Son Dakika

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Bir kamyon dolusu Afgan mülteciyi sokağa bırakıp kaçtılar

09.08.2021 12:01

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sonrası ülkeyi terk eden Afgan mülteciler Türkiye'ye akın ederken, sosyal medyada her gün yeni bir video yayılmaya devam ediyor. Son görüntü İstanbul'un Sultangazi ilçesinden gelirken, bir kamyonetin onlarca Afgan'ı sokağa bıraktığı ve bu kişilerin sırtlarında çantalarıyla ara sokaklara kaçıştıkları görüntüler büyük tepki çekti.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Taliban 5 şehri ele geçirirken, Afgan mülteciler İran sınırı üzerinden Türkiye'ye geçmeye çalışıyor. Mülteci akınına ilişkin sosyal medyada her gün yeni bir video paylaşılırken, son görüntü ise İstanbul'un göbeğinden geldi.

SOSYAL MEDYADA ENDİŞE YARATTI

Afganların sınır bölgesindeki kalabalık haldeki görüntüleri Türkiye'de konuşulmaya devam ederken, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde çekilen video ise özellikle sosyal medya kullanıcılarında endişe yarattı.

VATANDAŞLAR FARK EDİNCE ARA SOKAKLARA KAÇTILAR

Paylaşım rekorları kıran videoda, bir kamyonetin akşamın karanlığında çok sayıda Afgan'ı sokağa bırakıp kaçtığı görülüyor. Mültecilerin kendilerini fark eden vatandaşlardan kaçmak için ara sokaklara yöneldiği videoyu kaydeden gencin kamyonetin plakasını almak için çaba sarf ettiği de görüntüler de yer alıyor.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Video kısa sürede en çok izlenenler arasına girerken, kullanıcıların yorum üstüne yorum yaptıkları da dikkatlerden kaçmadı. Afgan mültecilerin kontrolsüz bir şekilde İstanbul'un içine kadar gelmelerinden kaygılandıklarını ifade eden kullanıcılar, görüntülerle ilgili yetkililerden açıklama beklediklerini kaydediyor.

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Bir kamyon dolusu Afgan mülteciyi sokağa bırakıp kaçtılar

Afganistan, İstanbul, Türkiye, Afgan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Bir kamyon dolusu Afgan mülteciyi sokağa bırakıp kaçtılar - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • OĞUZ İÇEN : Ne açıklaması bekleniyor,bu insanlar van sınırından girip istanbul gibi şehre gelene kadar hiçmi yol kontrolünden geçmemiş,geleceğimiz endişe verici inanın buna,yakında emniyetimizi taliban yapmazsa kimse şaşırmasın buna Cevap Yaz 48 1 Yayından Kaldır
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