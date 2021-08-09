İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Bir kamyon dolusu Afgan mülteciyi sokağa bırakıp kaçtılar - Son Dakika

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Taliban 5 şehri ele geçirirken, Afgan mülteciler İran sınırı üzerinden Türkiye'ye geçmeye çalışıyor. Mülteci akınına ilişkin sosyal medyada her gün yeni bir video paylaşılırken, son görüntü ise İstanbul'un göbeğinden geldi.

SOSYAL MEDYADA ENDİŞE YARATTI

Afganların sınır bölgesindeki kalabalık haldeki görüntüleri Türkiye'de konuşulmaya devam ederken, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde çekilen video ise özellikle sosyal medya kullanıcılarında endişe yarattı.

VATANDAŞLAR FARK EDİNCE ARA SOKAKLARA KAÇTILAR

Paylaşım rekorları kıran videoda, bir kamyonetin akşamın karanlığında çok sayıda Afgan'ı sokağa bırakıp kaçtığı görülüyor. Mültecilerin kendilerini fark eden vatandaşlardan kaçmak için ara sokaklara yöneldiği videoyu kaydeden gencin kamyonetin plakasını almak için çaba sarf ettiği de görüntüler de yer alıyor.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Video kısa sürede en çok izlenenler arasına girerken, kullanıcıların yorum üstüne yorum yaptıkları da dikkatlerden kaçmadı. Afgan mültecilerin kontrolsüz bir şekilde İstanbul'un içine kadar gelmelerinden kaygılandıklarını ifade eden kullanıcılar, görüntülerle ilgili yetkililerden açıklama beklediklerini kaydediyor.