İstanbul'da tehlikeli yolculuklar: Biri yattı, biri oturdu, diğeri dışarı sarktı - Son Dakika

Başakşehir'de bir kişinin bagaj kapısına oturarak, Esenler'de başka bir kişinin aracın üzerine yatarak, Şişli'de ise bir kişinin aracın üstündeki malzemeleri dışarıya sarkıp tutmaya çalışarak yaptıkları tehlikeli yolculuklar görenleri şaşkına çevirdi.

Esenler, Başakşehir, Şişli ilçelerinde kişilerin otomobil üzerindeki tehlikeli yolcuları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Başakşehir'de çılgın genç bagaj kapısına oturarak yolculuk etti. Arkadan araçla gelen kişi ise gülerek o anları kayda aldı.

Bagaj kapısına yatarak yolculuk etti

Bagaj kapısına yatarak yolculuk eden kişinin görüntüsü de Esenler'de kayda geçti. Yattığı bagaj kapısının üzerinde iki ayağını kaldırıp yolculuk eden şahıs kendisini görüntülere el sallamayı da ihmal etmedi. Görüntülediği şahsın ne yaptığına anlam veremeyen sürücü ise, "Bu ne yapıyor ya. bu niye böyle gidiyor" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Hem kendilerini hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atan şahıslar bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Dışarı sarkıp canını hiçe saydı

Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda kaydedilen görüntülerde 34 DBM 881 plakalı aracın üzerine yüklenen tahta, kalas benzeri malzemelerin düşmemesi için vücudunun yarısını camdan çıkararak sarkan bir şahıs da hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı. Faciaya davetiye çıkarttığı anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL