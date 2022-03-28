İstanbul'da tek kollu sürücü okul servisini kullanırken yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da tek kollu sürücü okul servisini kullanırken yakalandı

28.03.2022 19:21

İstanbul'da tek kollu sürücü okul servisini kullanırken yakalandı İstanbul'daki denetimler sırasında durdurulan ve bir kolu olmadan okul servisi kullandığı görülen engelli sürücü, polis tarafından yakalandı.

İstanbul'da tek kollu sürücü okul servisini kullanırken yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'daki denetimler sırasında durdurulan ve bir kolu olmadan okul servisi kullandığı görülen engelli sürücü, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timlerince, servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde polisi bile şaşkına çeviren bir durum yaşandı. Bu sabah saatlerinde Ataşehir ilçesinde okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde, çok sayıda sürücü didik didik incelendi. İlçeye bağlı Küçükbakkalköy Mahallesinde bulunan bir okul girişinde gerçekleştirilen denetimler sırasında durdurulan ve bir kolu olmadan araç kullandığı görülen L.G. adlı sürücü gözaltına alındı. Kontroller sırasında durdurulan okul servisinin şoförü L.G.'nin engelli olduğu ve sağ kolu olmadığı anlaşıldı. Durdurulan minibüsten indirilerek evrakları incelenen engelli sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araç sürmeleri" ve "Belediyeden alınan izin ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımak" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Okul servisi minibüsü ise trafikten men edildi.

İstanbul'da tek kollu sürücü okul servisini kullanırken yakalandı
İstanbul'da tek kollu sürücü okul servisini kullanırken yakalandı

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İstanbul, Engelli, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da tek kollu sürücü okul servisini kullanırken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da tek kollu sürücü okul servisini kullanırken yakalandı - Son Dakika
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