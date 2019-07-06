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İstanbul'da tek teker siparişleri götüren motosikletli kurye yakalandı

43 dakika önce

Zincirlikuyu ve Dolmabahçe Tüneli'nde motosikletle tek tekerlek üzerinde siparişleri götüren ünlü bir pizza firmasının motosikletli kuryesi, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

İstanbul'da tek teker siparişleri götüren motosikletli kurye yakalandı, System.String[]
Zincirlikuyu ve Dolmabahçe Tüneli'nde motosikletle tek tekerlek üzerinde siparişleri götüren ünlü bir pizza firmasının motosikletli kuryesi, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine süresiz olarak el konulduğu öğrenilen magandaya 2 bin 253 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da ünlü bir pizza firmasının kuryesi olduğu öğrenilen bir motosikletli, Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde trafikte seyrettiği esnada araçların arasında tek tekerlek üzerinde gitmiş, gece ve gündüz demeden mega kentin cadde ve sokaklarında terör estirmişti. Tek tekerlek üzerinde metrelerce yol giden motosikletli genç, müşterilere pizza siparişini götürdüğü o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınlamıştı.

Ehliyeti süresiz olarak iptal edilmiş

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, motosikletin plakasının 34 TJ 454 olduğunu ve sürücüsünün de İbrahim C. olduğunu tespit etti. Çalışmaların ardından harekete geçen polis, maganda kuryeyi yakaladı. Şubeye götürülen magandanın 17 Ekim 2018 tarihinde sürücü belgesinin daimi iptal olduğu ortaya çıktı. Ayrıca İbrahim C.'ye, "sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak" maddesinden 2 bin 18 lira, (motosiklet kullananların Yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları) maddesinden ise istinaden 235 lira olmak üzere toplamda 2 bin 253 lira idari para cezası kesildi.

2 bin 253 lira idari para cezası kesildi

Şubede işlemleri tamamlanan sürücü İbrahim C. "Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden idari adli işlem yapılmak üzere Beşiktaş Polis Merkezine teslim edilmiştir. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:41 Kaynak: İHA
Zincirlikuyu, İstanbul, 3. Sayfa
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