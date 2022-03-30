Tekme ve yumruklu kavga kamerada: Önce darp etti sonra montunu çaldı - Son Dakika
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Tekme ve yumruklu kavga kamerada: Önce darp etti sonra montunu çaldı

30.03.2022 09:41

Kağıthane'de yolda yürüyen grup ile araçla sokağa gelen diğer grup arasında kavga çıktı.

Kağıthane'de yolda yürüyen grup ile araçla sokağa gelen diğer grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga esnasında şahıslardan biri içerisinde 7 bin lira olan montu çalarak kaçtı. Kavga anları kameralara yansırken, olaya karışan 2 şahıs Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde geçtiğimiz Ocak ayında saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda yabancı uyruklu bir grup şahıs, sokak içerisinde yürüdüğü sırada arabayla yanına gelen yabancı uyruklu şahıslarla kavga etmeye başladı. Sokakta yaşanan kavganın ardından şahıslar kaçarak kayıplara karıştı.

KAVGADA İÇİNDE 7 BİN LİRAYI OLAN MONTU ÇALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan şahısları belirlemek için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kavgaya karışan şahıslardan birinin Mohamad Ghaith A. olduğunu belirleyen polis, şahsı emniyete götürdü. Emniyette ifade veren şahıs, kavga sırasında cebinde 7 bin lira para olan montunun çalındığını söyledi. Mohammad Ghaith A.'nın ifadesi doğrultusunda harekete geçen Kağıthane polisi, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini tek tek incelemeye aldı.

KAĞITHANE POLİSİ ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

Ekipler kavga sırasında İsa A.'nın montu çalarak kaçtığını tespit etti. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde İsa A. yakalanırken, çaldığı montu ise polise boş olarak teslim etti. Gözaltına alınan iki şahıs hakkında emniyette ifadelerinin alınması sonrasında "kasten yaralama" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

SOKAK ORTASINDAKİ KAVGA KAMERADA

Kağıthane'de yabancı uyruklu şahıslar arasında yaşanan kavga saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grup şahsın sokakta yürüdüğü, o sırada arabayla gelen şahıslar arasında kavga çıktığı ve daha sonra kaçtıkları görülüyor.

(Doğan Can Cesur-İHA)

Tekme ve yumruklu kavga kamerada: Önce darp etti sonra montunu çaldı
Tekme ve yumruklu kavga kamerada: Önce darp etti sonra montunu çaldı
Tekme ve yumruklu kavga kamerada: Önce darp etti sonra montunu çaldı
Tekme ve yumruklu kavga kamerada: Önce darp etti sonra montunu çaldı
Tekme ve yumruklu kavga kamerada: Önce darp etti sonra montunu çaldı
Tekme ve yumruklu kavga kamerada: Önce darp etti sonra montunu çaldı
Tekme ve yumruklu kavga kamerada: Önce darp etti sonra montunu çaldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekme ve yumruklu kavga kamerada: Önce darp etti sonra montunu çaldı - Son Dakika


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