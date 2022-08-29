Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor - Son Dakika
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Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor

29.08.2022 14:10
Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor.

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

Üsküdar Meydan'daki metro durağının girişinde güvenlik görevlileri metro çalışmadığı gerekçesiyle vatandaşları geri çevirdi.

Ümraniye ve Çekmeköy yönüne giden İETT duraklarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

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Kaynak: AA

İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor - Son Dakika
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