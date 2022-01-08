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İstanbul'da teknoloji mağazasında soygun: Hırsızlık yarışına girince ayağı kayıp yere düştü - Son Dakika

İstanbul'da teknoloji mağazasında soygun: Hırsızlık yarışına girince ayağı kayıp yere düştü

08.01.2022 09:30

İstanbul'da teknoloji mağazasında soygun: Hırsızlık yarışına girince ayağı kayıp yere düştü Kağıthane'de 6 kişilik hırsızlık çetesi elektronik mağazasını dakikalar içerisinde soydu Erkek hırsızlar monitörleri taşırken, kadın hırsızlar ise arabaya yükledi Polisin yakaladığı 4 hırsız...

İstanbul'da teknoloji mağazasında soygun: Hırsızlık yarışına girince ayağı kayıp yere düştü

Kağıthane'de 6 kişilik hırsızlık çetesi elektronik mağazasını dakikalar içerisinde soydu

Erkek hırsızlar monitörleri taşırken, kadın hırsızlar ise arabaya yükledi

Polisin yakaladığı 4 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Kağıthane'de 2'si kadın 6 hırsız, çalıntı araçla geldikleri bir elektronik ürün satan mağazanın iç kepengini keserek içeriye girdi. Hırsızlardan erkek olanlar adeta birbirleriyle yarışırcasına hızlıca monitörleri taşırken, kapıda bekleyen kadın hırsızlar ise araca yükledi. Soygun anları kameralara yansırken, hırsızlardan birinin yere düşmesine rağmen çalmaya devam etmesi "pes" dedirtti. Polisin yakaladığı 4 hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki elektronik mağazasında yaşanan olayda gün içerisinde Muhammet Burak Z.'ye ait elektronik mağaza önünde keşif yapan hırsızlar, sabaha karşı mağazanın bulunduğu bölgeye gelerek beklemeye başladı. Bu sırada erkek olan hırsızlar mağazanın elektronik kepengini keserek sürgülü kapısını açarak içeriye girdi.

Kadın hırsızlar kapıda bekledi, erkekler mağazayı soydu

Erkek hırsızlar kapıyı kırdığı sırada, araçta bulunan kadın hırsız ise çevrede bulunabilecek insanların şüphelenmemesi için kapıda bekledi. Erkek hırsızlar kapıyı açıp içeriye girdikten sonra hızlı hızlı 40 adet monitörü dışarıya taşırken, kadın hırsız ise araca yükledi.

Çalmak için adeta birbirleriyle yarıştılar

Mağazanın içerisinde hızlı hareket etmeye çalışan hırsızlar, kapıdaki araca elektronik eşya taşımak için adeta birbirleriyle yarıştı. Mağazada eline monitörleri alan hırsız, hızını ayarlamayarak ayağı kayınca yere düştü. Buna rağmen ayağa kalkan hırsız elektronik eşyaları arabaya taşımaya devam etti. Bir süre sonra hırsızlar aracına binerek olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Hırsızlardan 4'ü yakalanıp tutuklandı

Hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine gelerek mağazada incelemelerde bulundu. Mağazadaki güvenlik kamerasına inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı minibüs ve çalıntı plaka kullandıkları tespit edilen hırsızlardan 4'ü polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Can Polat S., Mert S., Ramazan Y. ve Yücel K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık yaparken ayağı kayıp yere düştü

Yaşanan hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın hırsızın aracın başında beklediği erkeklerin de kapıyı kırıp içeriye girerek monitörleri çaldığı ve taşıma sırasında da bir hırsızın yere düştüğü görülüyor.

İstanbul'da teknoloji mağazasında soygun: Hırsızlık yarışına girince ayağı kayıp yere düştü
İstanbul'da teknoloji mağazasında soygun: Hırsızlık yarışına girince ayağı kayıp yere düştü
İstanbul'da teknoloji mağazasında soygun: Hırsızlık yarışına girince ayağı kayıp yere düştü
İstanbul'da teknoloji mağazasında soygun: Hırsızlık yarışına girince ayağı kayıp yere düştü
İstanbul'da teknoloji mağazasında soygun: Hırsızlık yarışına girince ayağı kayıp yere düştü
İstanbul'da teknoloji mağazasında soygun: Hırsızlık yarışına girince ayağı kayıp yere düştü
İstanbul'da teknoloji mağazasında soygun: Hırsızlık yarışına girince ayağı kayıp yere düştü
İstanbul'da teknoloji mağazasında soygun: Hırsızlık yarışına girince ayağı kayıp yere düştü
İstanbul'da teknoloji mağazasında soygun: Hırsızlık yarışına girince ayağı kayıp yere düştü
İstanbul'da teknoloji mağazasında soygun: Hırsızlık yarışına girince ayağı kayıp yere düştü
İstanbul'da teknoloji mağazasında soygun: Hırsızlık yarışına girince ayağı kayıp yere düştü
İstanbul'da teknoloji mağazasında soygun: Hırsızlık yarışına girince ayağı kayıp yere düştü
İstanbul'da teknoloji mağazasında soygun: Hırsızlık yarışına girince ayağı kayıp yere düştü

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Hırsızlık, Kağıthane, Soygun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da teknoloji mağazasında soygun: Hırsızlık yarışına girince ayağı kayıp yere düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da teknoloji mağazasında soygun: Hırsızlık yarışına girince ayağı kayıp yere düştü - Son Dakika
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