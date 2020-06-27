İstanbul'da tekstil atölyesindeki patlama - Son Dakika

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'deki tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı tespit edilen patlamada, yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) alınan bilgilere göre, saat 04.55'te Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 62 numaradaki bir tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldiği belirtildi.

Olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, binanın üst katlarından panik halinde dışarı çıkarken hafif yaralanan 10 kişinin, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildiği, yabancı uyruklu bir şahsın da hayatını kaybettiği bildirildi.

Binada yangın sonrası soğutma çalışmalarının tamamlandığı ve tedbir amaçlı tahliye çalışması yapılarak binanın boşaltıldığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili inceleme ve soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor

Bu arada, patlama sırasında yaşamını yitiren yabancı uyruklu kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Patlamanın meydana geldiği olay yerinde belediye ve İGDAŞ ekipleri çalışma yaptı.

Patlamanın yaşandığı bina ile çevredeki apartmanların hasar gören camları, itfaiye ekiplerince tamamen kırıldı. Belediye ekipleri de yere düşen ve yola savrulan cam kırıkları ile metal ve moloz parçalarını temizledi.

Binanın çevresi de metal plakalarla kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Çalışmaların ardından Mimar Sinan Caddesi yeniden trafiğe açıldı.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri, 12 dairenin bulunduğu binanın olay yerinde bekleyen bazı sakinleri için çadır kurarak yiyecek ve içecek ikramı yaptı.

Olay yerinde bekleyen bina sakinlerinden Hatice Ağca ve küçük kızı Zümra Melike Ağca, patlama sırasında evlerinden acil olarak çıktıkları için muhabbet kuşlarını alamadıklarını itfaiye ekiplerine bildirdi.

Binanın birinci katındaki daireye giren ekipler, "Nane" ve "Lord" isimli iki muhabbet kuşunu kafesiyle beraber alarak, küçük kıza ve annesine teslim etti.

Patlama anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı

Öte yandan Bahçelievler Belediyesi İmar Müdürlüğüne bağlı ekipler, oturulup oturulmamaya uygun olup olmadığını belirlemek için binada inceleme yapıyor.

Zabıta ekipleri de, evdeki önemli eşyalarını almak isteyen bina sakinlerinin içeriye tek tek girmesine izin veriyor.

Bu arada patlama anı MOBESE kameralarına da yansıdı.

Kamera görüntüsünde patlamanın ardından yangın çıktığı, yola moloz ve metal parçalarının savrulduğu görüldü. Yine yakındaki başka bir tekstil atölyesinin güvenlik kamerası kayıtlarında, patlamanın ardından atölyedeki bazı tekstil parçalarının etrafa savrulması dikkati çekiyor.