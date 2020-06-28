İstanbul'da tekstil atölyesindeki patlama - Son Dakika

İstanbul'da tekstil atölyesindeki patlama

Bahçelievler'deki tekstil atölyesinde meydana gelen patlama nedeniyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.

Bahçelievler'deki tekstil atölyesinde meydana gelen patlama nedeniyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.

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Atölye sahiplerinden K.P. savcılık ifadesinde, iş yerini 2019 sonunda satın aldığını, işletme ruhsatı için belediyeden 3 ay izinli olduğunu ancak salgın nedeniyle başvuru yapamadığını anlattı.

K.P. şunları kaydetti:

"İş yerinde doğal gaz tesisatı, girişi, LGP, yakıcı, yanıcı ya da parlayıcı hiçbir madde yok. İman isimli İranlı çalışan 10 gün önce işe başlamıştı, Henüz 10 günlük olduğu için sigortasını başlatmadım. Pasaportunu getirmesi halinde kendisine çalışma izni alıp sigorta yapacağımı, aksi halde çıkaracağımı söylemiştim. Pasaportunu temin edeceğini söylemişti."

Daha önce kanalizasyondan yoğun metan gazı kokusu geldiğini söyleyen K.P, "Bu sebep olmuş olabilir. Ben de olayın mağduruyum. Patlamaya sebep olan şahıs veya şahıslardan şikayetçiyim." dedi.

Diğer şüpheli N.T. de K.P. ile "gayri resmi ortak" olduklarını, patlamanın nedenini bilmediğini, kendisinin de mağdur olduğunu ifade etti.

"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmaları istemiyle savcılık tarafından Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.

Hakimliğin, "Şüphelilerin kanalizasyondan yoğun gaz kokusu geldiğini söylemesi, bina sakinlerinin koku nedeniyle İGDAŞ'a başvurmaları, şüphelilerin olayda kusurlu bulunup bulunmadığının veya koku nedeniyle önlem almalarının teknik olarak mümkün olup olmadığının tespitine yönelik henüz bilirkişi raporunun alınmamış olması ve alınacak raporun şüphelilerin lehine olması halinde suç vasfının değişmesi ihtimali" nedeniyle tutuklama taleplerinin reddine karar verdiği belirtildi.

Atölyedeki patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de hafif yaralanmıştı.

Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:45 Kaynak: AA

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