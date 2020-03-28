İSTANBUL'DA TELEFON DOLANDIRICILARINA OPERASYON - Son Dakika
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İSTANBUL'DA TELEFON DOLANDIRICILARINA OPERASYON

7 saat önce

İSTANBUL'da rastgele aradıkları vatandaşlara kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak haklarında terör örgütüyle ilgili soruşturma olduğunu söyleyip para ve ziynet eşyalarını çalan 5 kişilik çete polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'DA TELEFON DOLANDIRICILARINA OPERASYON, System.String[]
İSTANBUL'da rastgele aradıkları vatandaşlara kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak haklarında terör örgütüyle ilgili soruşturma olduğunu söyleyip para ve ziynet eşyalarını çalan 5 kişilik çete polis tarafından yakalandı. Şüphelilerle birlikte aynı yöntemle çalınan yaklaşık 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Şüphelilerin internet üzerinde bazı programları kullanarak kurbanlarını sözde 155 polis imdat merkezi numarasından arıyormuş gibi yaparak kandırdıkları öğrenildi. Bazı mağdurların şüphelilere para ve ziynet eşyalarını teslim etme anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

POLİS YÖNTEMLERİNİ BELİRLEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen telefonla yapılan dolandırıcılık olayları ile şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, çete üyelerinin kurbanlarını telefonla aradıktan sonra "Terör örgütüyle bağlantınız var. Kredi kartlarınızı kopyalayıp kullanmışlar. Soruşturma bitene kadar para ve ziynet eşyalarınızı bize teslim etmeniz gerekiyor. Daha sonra size iade edeceğiz." diyerek kandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin, kurbanlarının bankadan çektikleri paralar ile ziynet eşyalarını bir torba içinde sokakta teslim aldığı, ardından da ortadan kaybolduğu belirlendi.

İNTERNET ÜZERİNDEN ARIYORLARMIŞ

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin internet üzerinden bazı programları kullanarak kendilerini "155", "156" gibi numaralardan arıyormuş gibi gösterdikleri bu sayede kurbanlarını kamu görevlisi olduklarına ikna ettikleri belirlendi.

OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen çeteye yönelik operasyon yapıldı. Yapılan baskınlarda şüpheliler Murat D.(35), Hamit A.(24), Halil G.(25), Ömer F.K.(25) ve Hasan Y.(27) gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ZİYNET EŞYASI VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Polis şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada 10 bin 160 Amerikan doları, 12 bin 750 lira, 2 adet bilezik, 3 altın kolye, 3 adet gram altın, 20 adet yarım altın,133 adet kulplu altın ve 24 adet kulpsuz altın ile birlikte 1 adet yarım, 179 adet ata lira, 6 kulplu ve 1 adet şekilsiz yuvarlak altın ile 9 adet burma bilezik ile birlikte 7 adet kulplu burma altın ele geçirdi. Ayrıca şüphelilerin kuyumculara sattıkları 3 bin 133 gram altın ziynet eşyasına da el kondu.

4'Ü TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan şüphelilerin daha öncede defalarca hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan polis tarafından gözaltına alındıkları tespit edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Murat D.(35), Hamit A.(24), Halil G.(25), Ömer F.K.(25) tutuklanarak cezaevine gönderilirken Hasan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin mağdurlardan paraları teslim alma anı

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:54 Kaynak: DHA

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