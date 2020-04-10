İstanbul'da telefon dolandırıcılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da telefonla aradıkları 64 yaşındaki kadını, kendilerini savcı olarak tanıtarak dolandırdıkları belirlenen 6 kişi tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy'de ikamet eden kadının, telefonda kendilerini savcı olarak tanıtan ve adına açılan telefon hatlarının örgüt üyelerince kullanıldığını söyleyen kişiler tarafından 250 bin dolarının alınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliğini tespit eden polis, İstanbul ve Aksaray'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, dolandırıcılık olayına karışan 6 zanlıyı yakaladı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin 300 lira bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.