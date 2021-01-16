Telefon dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da telefonla aradığı 59 yaşındaki emekli öğretmeni, kendini savcı olarak tanıtarak dolandırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, polis ihbar hattını arayan ve Bakırköy Yenimahalle İstanbul Caddesi'ndeki bir binada oturduğunu belirten bir kişinin, kulakları ağır işittiği için yüksek sesle konuşan komşusu Mehmet Ali K'nın, telefonda kendini polis olarak tanıtan bir kişiyle uzun süredir görüştüğünü ve parayı hazırladığını söylediğini duyduğunu belirtmesi üzerine harekete geçti.

Kısa sürede verilen adrese geçen polis ekipleri, emekli öğretmen Mehmet Ali K'dan bir tutanak eşliğinde 12 bin 850 doları alan E.A.'yı suç üstü yakaladı.

El konulan paralar işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.