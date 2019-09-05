Son Dakika Haberleri: İstanbul'da televizyon hırsızlığı
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İstanbul'da televizyon hırsızlığı

3 saat önce

Güngören ve Üsküdar'da iki evden televizyon, dizüstü bilgisayar ve bir miktar para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da televizyon hırsızlığı, System.String[]

Güngören ve Üsküdar'da iki evden televizyon, dizüstü bilgisayar ve bir miktar para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Güngören'de 19 Ağustos'ta H.T'nin evine kapı kilidini kırarak giren hırsızlar evdeki televizyon ve 500 lirayı çaldı.

Üsküdar'da 23 Ağustos'ta V.A'nın evinden de televizyon, dizüstü bilgisayar ve bin lira çalındı.

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Evlerin çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler iki hırsızlık olayını aynı kişilerin yaptığını ve şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerin çaldıkları televizyonları Esenler'de bir oyun salonuna götürdüğünü belirleyen polis, salona baskın düzenledi.

Baskında Hamet S.(20) ile Mahmut K.(31) gözaltına alınırken çalıntı televizyonlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin eve girdikleri ve kucaklarında televizyonlar ile kaçtıkları anlar görülüyor.

Güngören, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:04 Kaynak: AA
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