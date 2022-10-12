Yıllardır İstanbul'da aynı noktada görülen gizemli kadın, sosyal medyada gündem oldu

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Yıllardır, TEM otoyolu ve E-5 üzerinde görülen dilenci olduğu iddia edilen kadın sosyal medyada ses getirdi. Bazı kullanıcılar ise kadının psikolojik sorunları olduğunu ve sokakta yaşadığını iddia etti.

İLK KEZ KAMERAYA YANSIDI

Genellikle Ataşehir civarında görüldüğü iddia edilen kadın kameraya da yansıdı. Görüntülerde, pardösülü bir kadının yolun kenarında küpesiyle oynadığı anlar yer alırken, birçok kullanıcı kadını tanıdığını ve benzer lokasyonlarda gördüğünü ifade etti.

İşte o yorumlardan bazıları: