Yıllardır İstanbul'da aynı noktada görülen gizemli kadın, sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yıllardır İstanbul'da aynı noktada görülen gizemli kadın, sosyal medyada gündem oldu

12.10.2022 09:18

İstanbul'da TEM otoyolunda yıllardır aynı noktada görülen yaşlı bir kadın sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, pardösülü, yalın ayaklı gizemli kadının, İstanbul'un birçok lokasyonunda görüldüğünü ifade ettiler.

Yıllardır, TEM otoyolu ve E-5 üzerinde görülen dilenci olduğu iddia edilen kadın sosyal medyada ses getirdi. Bazı kullanıcılar ise kadının psikolojik sorunları olduğunu ve sokakta yaşadığını iddia etti.

İLK KEZ KAMERAYA YANSIDI

Genellikle Ataşehir civarında görüldüğü iddia edilen kadın kameraya da yansıdı. Görüntülerde, pardösülü bir kadının yolun kenarında küpesiyle oynadığı anlar yer alırken, birçok kullanıcı kadını tanıdığını ve benzer lokasyonlarda gördüğünü ifade etti.

İşte o yorumlardan bazıları:

  • "Dilencidir, para alırken gördüm"
  • "Benim de Ataşehir civarında bir kaç kere gördüğüm, dikkatimi çeken kişidir. İlginç olanı hep orada olduğunu düşünürken bu kış Tuzla Aydınlı bölgesinde gördüm."
  • "Tem, E-5, Avcılar.. bir kaç farklı yerde gördüm kendisini."
  • "Kendisini sabahları 1. köprü de Çamlıca rampasında, akşamları ise Bakırköy e-5 te sık sık görüyorum."
  • "Neredeyse her sabah gördüğüm hikayesini aşırı merak ettiğim kadındır. Dilenci mi değil mi belli değil ama çok dalgın dertli bir görüntüsü var."
  • "Benim de Ataşehir civarında gördüğüm yırtık pardösülü, yalın ayak kadındır."
  • "Ataşehir'de yıllardır görürüm. Kimsenin durup para verdiğini de görmedim."
YORUMLAR
500

İstanbul, Ataşehir, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yıllardır İstanbul'da aynı noktada görülen gizemli kadın, sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:05 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "Karadeniz'de yeni rezerv" açıklaması: Kapasite artırımı olacak, rezerv yukarıya doğru güncellenecek
09:37 İbrahim Tatlıses kızının nikahına damga vurdu! Araya girip 'hayır' diye bağırdı
09:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! 100 milyar liralık destekten 15 milyon esnaf faydalanacak
09:28 Kız arkadaşını dövüp dişlerini kıran zanlı olay yerine gelen polislere de saldırdı
09:18 Yıllardır İstanbul'da aynı noktada görülen gizemli kadın, sosyal medyada gündem oldu
09:15 iPhone turizmi patladı! 20 bin liradan fazla kar edebilmek için diğer ülkelere giriş çıkış yapılıyor
09:10 Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun son haline beğeni yağdı
08:59 Pazarcıların ortalığı savaş alanına çeviren kavgası kameraya yansıdı
08:54 Geçtiğimiz hafta zam üstüne zam gelen motorinden bu kez iyi haber! 2,13 liralık indirim geliyor
08:54 Beyoğlu Kaymakamlığı'nda korkunç olay! İntihar eden polis ağır yalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 10:23:36. #1.12#
SON DAKİKA: Yıllardır İstanbul'da aynı noktada görülen gizemli kadın, sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement