İSTANBUL'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİ TULUM, MASKE VE ELDİVENLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİ TULUM, MASKE VE ELDİVENLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI - Son Dakika

İSTANBUL'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİ TULUM, MASKE VE ELDİVENLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

15 dakika önce

İSTANBUL meydanlarının temizliğinden sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), temizlik işçilerine koronavirüse karşı beyaz tulum, maske ve eldiven dağıttı.

İSTANBUL'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİ TULUM, MASKE VE ELDİVENLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI, System.String[]
İSTANBUL meydanlarının temizliğinden sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),  temizlik işçilerine  koronavirüse karşı beyaz tulum, maske ve eldiven dağıttı.

Temizlik işçileri, bugünden itibaren başlayan uygulamayla, işlerini bu koruyucu kıyafetller ve maskeler yapmaya başladı.  Galata Köprüsü üzerinde balık tutanların arasında beyaz tulumuyla dikkat çeken  temizlik görevlisi Ali Osman Başar "Bu kıyafetlerle bugün itibariyle çalışmaya başladık. Daha önce de korunaklıydı ama bu ekstra virüs sebebiyle" dedi.

Sami Kinyas adlı temizlik işçisi ise " Bu hijyen amaçlı. Koronavirüse karşı önlem almak amaçlı. İnsanlarımıza karşı daha iyi temizlik yapmak için. Kıyafetler gayet rahat, esnek bir şekilde çalışabiliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Temizlik işçisinin galata köprüsü üstünde çöpleri temizlemesi

-Temizlik işçisinden detay görüntü

-Temizlik işçilerinin tam teşekküllü giyinmesi

-Çevredeki vatandaşlardan detay görüntü

-Temizlik işçisi Ali Osman Başar ile röportaj

-Temizlik işçisi Sami Kinyas ile röprotaj


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:09 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm         
11:50
Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim         
11:00
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı         
10:05
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü         
23:49
Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı         
21:06
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı         
21:02
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti         
14:15
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler         
13:14
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi         
12:32
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor         
11:32
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı         
11:12
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı         
00:22
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 12:25:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİ TULUM, MASKE VE ELDİVENLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]