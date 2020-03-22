İSTANBUL'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİ TULUM, MASKE VE ELDİVENLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİ TULUM, MASKE VE ELDİVENLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI - Son Dakika

İSTANBUL'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİ TULUM, MASKE VE ELDİVENLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

6 saat önce

İSTANBUL meydanlarının temizliğinden sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), temizlik işçilerine koronavirüse karşı beyaz tulum, maske ve eldiven dağıttı.

İSTANBUL meydanlarının temizliğinden sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), temizlik işçilerine koronavirüse karşı beyaz tulum, maske ve eldiven dağıttı.

Temizlik işçileri, bugünden itibaren başlayan uygulamayla, işlerini bu koruyucu kıyafetller ve maskeler yapmaya başladı. Galata Köprüsü üzerinde balık tutanların arasında beyaz tulumuyla dikkat çeken temizlik görevlisi Ali Osman Başar Bu kıyafetlerle bugün itibariyle çalışmaya başladık. Daha önce de korunaklıydı ama bu ekstra virüs sebebiyle dedi.

Sami Kinyas adlı temizlik işçisi ise Bu hijyen amaçlı. Koronavirüse karşı önlem almak amaçlı. İnsanlarımıza karşı daha iyi temizlik yapmak için. Kıyafetler gayet rahat, esnek bir şekilde çalışabiliyoruz diye konuştu.

İSTANBUL'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİ TULUM, MASKE VE ELDİVENLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Galata, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:22 Kaynak: DHA

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