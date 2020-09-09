İstanbul'da tenis heyecanı ikinci günde devam ediyor

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da teklerde ve çiftlerde ana tablo maçları, bugün gündüz saatlerinde oynanan maçlarla devam etti.

Teklerde son 32 turu maçları oynanırken günün ilk maçında turnuvanın 6 numaralı seri başı Belçikalı raket Alison Van Uytvanck, Slovak rakibi Viktoria Kuzmova'yı 6-3 ve 6-4'lük iki set sonucunda 1 saat 14 dakikada mağlup etti ve adını son 16 tenisçi arasına yazdırdı.