İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi - Son Dakika

Türkiye günlerdir İran sınırı üzerinden ülkemize gelen Afgan göçmenlerle ilgili haberleri konuşurken, sosyal medyada bugün paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu.

ÜZERLERİNDEKİ ASKERİ ÜNİFORMALAR DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'da çekildiği iddia edilen videoda, çok sayıda yabancı uyruklu kişinin üzerlerinde askeri üniformalarla kalabalık gruplar halinde hareket ettikleri görülüyor. Görüntülerde yer alan yabancı uyruklu kişilerin hangi amaçla bir araya geldikleri tam olarak bilinmezken, yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyadaki çok sayıda kullanıcı ilgili videoyu hesaplarından paylaşırken, görüntülerle ilgili yorumların da ardı arkası kesilmedi. Yetkililerden görüntülerle ilgili açıklama beklediklerini ifade eden çok sayıda vatandaş, videonun nerede çekildiği ve yabancı uyruklu kişilerin neden askeri üniforma taşıdıklarına ilişkin sorularına yanıt bekliyor.