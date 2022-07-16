İstanbul'da termometreler 30 dereceyi gördü, Caddebostan plajı doldu taştı - Son Dakika
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İstanbul'da termometreler 30 dereceyi gördü, Caddebostan plajı doldu taştı

16.07.2022 14:17

İstanbul'da termometreler 30 dereceyi gördü, Caddebostan plajı doldu taştı İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar plajlara akın etti.

İstanbul'da termometreler 30 dereceyi gördü, Caddebostan plajı doldu taştı

İSTANBUL - İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar plajlara akın etti. Termometrelerin 30 dereceyi gösterirken, Anadolu Yakasında, Caddebostan plajı ve sahili doldu taştı. Caddebostan plajı dron ile görüntülendi.

İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonlarında hafta sonunu evde geçirmek istemeyen vatandaşlar plajlara akın etti. Hafta sonu termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği İstanbul'da vatandaşlar, Caddebostan plajında yüzerek serinledi. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları ise bisiklet sürdü. Güneşi ve sıcağı fırsat bilen vatandaşlar ise yüzerek serinledi.

Öte yandan sahilde ve plajda oluşan yoğun kalabalık dron ile görüntülendi.

"Çocuklar denize giriyor"

Ailesiyle birlikte plaja gelen Şükrü Kartal, "Buralara geldiğimizde biraz da olsa İstanbul'un kalabalığından uzaklaşmış olarak hissediyoruz. Çocuklar da denize giriyor. Güzel bir kalabalık var. Tatile gidemedik, buraya geldik" diye konuştu.

"Ortam gerçekten güzel"

Plaja gelen bir diğer vatandaş Ferman Bengütay, " Bir değişiklik olsun dedik, buraya geldik. Kahvaltımızı burada yaptık. Çocuklar da denize girdi. Ortam gerçekten güzel. Hem temiz hem de güvenli. Buraya gelenler de özen gösteriyor. Kimse çöplerini denize atmıyor" dedi.

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Caddebostan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da termometreler 30 dereceyi gördü, Caddebostan plajı doldu taştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da termometreler 30 dereceyi gördü, Caddebostan plajı doldu taştı - Son Dakika
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