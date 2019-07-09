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İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi

48 dakika önce

İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi İstanbul'da sıcak hava bunalttı, termometreler 40 dereceyi gösterdiİSTANBUL - İstanbul'da termometreler öğlen saatlerinde 40 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için farklı yollar denedi.

İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi, System.String[]
İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
İstanbul'da sıcak hava bunalttı, termometreler 40 dereceyi gösterdi
İSTANBUL - İstanbul'da termometreler öğlen saatlerinde 40 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için farklı yollar denedi.
İstanbul öğlen saatlerinde aşırı sıcak havanın etkisi altına girdi. Yükselen sıcaklığın ardından İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gördü. Aşırı sıcaklardan bunalanlar serinlemek için farklı yollar denedi. Vatandaşlardan bazıları kendilerini gölgenin altına atarak, bazıları da belediye çalışanının çiçek sulamak için açtığı hortumun altında yüzüne ve başına su dökerek serinlemeye çalıştı. Tyaksim Meydanı'nda sıcaktan bunalan turistler ise şemsiyeyle dolaşarak güneşten korunmaya çalıştı.
Aşırı sıcaklar hayvanları da etkiledi
İstanbul'da öğlen saatlerinde 40 dereceyi bulan sıcaklık yalnızca insanları etkilemedi. Sıcaktan bunalan hayvanların imdadına hayvansever vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar sıcaktan bunalan kedi ve köpeklerin içebilmeleri için önlerine su bıraktı.
"Hava çok sıcak, biraz serinlemek istedim"
Sıcaktan bunalan bir vatandaş ise "Hava çok sıcak. Açıkçası biraz serinlemek istedim. 25-35 derece sıcaklığın altında durmak insanı çok yoruyor. Elimi yüzümü yıkayarak biraz serinlemek istedim. Kendime geldim. Su her şeydir gerçekten, su hayattır diyorum" dedi.
(DCC-YEŞ-SA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:19 Kaynak: İHA
İstanbul, Genel
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