İstanbul'da Termometreler 41 Dereceyi Gördü - Son Dakika
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İstanbul'da Termometreler 41 Dereceyi Gördü

26.07.2023 15:07

Bunaltan sıcakların etkili olduğu mega kent İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar kafalarını ıslatırken, bazıları ise gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti. Rekor sıcaklar nedeniyle Sultanahmet Meydanı'nda güneş altındaki bankların boş kaldığı görüldü.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte doğal afet uyarısı verilirken, meteoroloji yetkilileri de vatandaşları işi olmadığı takdirde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Yetkililer, vatandaşlardan özellikle öğlen saatlerinde güneş çarpmalarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Bunaltan sıcakların etkili olduğu mega kent İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gördü.

SULTANAHMET MEYDANI'NDAKİ BANKLAR BOŞ KALDI

İstanbul'un en önemli turistik ve tarihi yerlerinden olan Sultanahmet Meydanı'nda sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar kafalarını ıslatırken, bazıları da gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti. Rekor sıcaklar nedeniyle Sultanahmet Meydanı'nda güneş altındaki bankların boş kaldığı görüldü.

"BUNALTAN BİR SICAK VAR"

75 yaşında olduğunu söyleyen bir vatandaş, sıcak havaya rağmen sevdiği için çalıştığını belirterek, "Bunaltan bir sıcak var. İklimlerin değişeceği yıllardır söyleniyor. Bilinçli olmak gerekiyor" dedi.

Gaziantep'ten geldiğini söyleyen bir vatandaş ise, "Antep böyle değil. Orada nem yok, havası kuru. O yüzden sıcağı çok hissetmiyoruz. Bunaltan bir sıcak var" diye konuştu.

İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gördü
İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gördü
İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gördü
İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gördü
İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gördü
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da Termometreler 41 Dereceyi Gördü - Son Dakika
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