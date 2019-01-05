İstanbul'da Terör Operasyonu: 10 Gözaltı
1 saat önce
İstanbul DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul DHA
- İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK-KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik yaptığı çalışma kapsamında bu sabah saatlerinde Bayrampaşa
, Beşiktaş
, Küçükçekmece
ve Sancaktepe
'de eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Molotofkokteylli yasadışı gösteri, araç yakma gibi olaylara katıldığı öne sürülen şüphelilerin
emniyetteki sorguları sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:14 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: 3'lü Zirve İstanbul'da Toplanacak
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu Telefonda Görüştü
Polis Helikopteri ile Yarışan Sürücü, Kenan Sofuoğlu'nu Örnek Gösterip "Bu Ceza Gökyüzünden İndi" Dedi
Galatasaray ve Başakşehir, Kamp İçin Antalya'ya Gitti