İstanbul'da Terör Operasyonu: 10 Gözaltı
33 dakika önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK-KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik yaptığı çalışma kapsamında bu sabah saatlerinde Bayrampaşa
, Beşiktaş
, Küçükçekmece
ve Sancaktepe
'de eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Molotofkokteylli yasadışı gösteri, araç yakma gibi olaylara katıldığı öne sürülen şüphelilerin
emniyetteki sorguları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:18 Kaynak: DHA
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