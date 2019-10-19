Son Dakika Haberleri: İstanbul'da terör operasyonu 11 gözaltı
Son Dakika Güncel İstanbul'da terör operasyonu 11 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu 11 gözaltı

1 saat önce

\tİstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasından kaydı bulunan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik saldırı hazırlığında olduğu iddiası üzerine yaptığı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasından kaydı bulunan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik saldırı hazırlığında olduğu iddiası üzerine yaptığı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında kaydı bulunan kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik silah, el yapımı patlayıcı, molotof kokteyli ve kundaklama gibi saldırılar yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. TEM Özel Tim ekiplerinin de desteğiyle Esenyurt ve Küçükçekmece'de tespit edilen 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda TEM ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda tabanca ile örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital veri ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul'da terör operasyonu 11 gözaltı

İstanbul, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:46 Kaynak: DHA
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