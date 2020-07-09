İstanbul'da terör operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da terör operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerine yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerine yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Koçbaşı kullanılarak girilen bazı adreslerdeki şüpheliler gözaltına alındı.
Operasyon devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 02:23 Kaynak: AA
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