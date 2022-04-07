Son dakika! İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika! İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı

07.04.2022 09:47

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 7 ilçede yapılan operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 7 ilçede yapılan operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Sultangazi'de 12 Mart 1995 tarihli Gazi Olaylarının yıl dönümünde gerçekleştirilen yürüyüşte; DHKP/C Terör Örgütü adına örgütsel pankart açan ve sloganlar attığı tespit edilen 23 şüphelinin yakalanması için 7 ilçede 21 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, aynı operasyonda farklı bir soruşturma çerçevesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bulunan 1 şüpheli de yakalandı.

Son dakika! İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika! İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika! İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
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