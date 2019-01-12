Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul'da Terör Operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları iddia edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, A.K, B.D, C.I, S.D ve Y.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:53 Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, İstanbul, Güncel
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