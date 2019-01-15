İstanbul'da Terör Operasyonu

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İçişleri Bakanlığı Listesinde Olan PKK'lı Şiyar Deniz Yüksel Öldürüldü

İranlı Turist, Takside Unuttuğu 120 Bin Lirayı Kendisine Ulaştıran Şoföre Döviz Hediye Etti