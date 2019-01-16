İstanbul'da Terör Operasyonu
1 saat önce
Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları ve Sultangazi'de bir taksi şoförünü gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları ve Sultangazi'de bir taksi şoförünü gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de bir taksi şoförünün terör örgütü DHKP-C üyesi kişilerce tehdit edilip gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 4 şüpheliyi adreslerine düzenlediği baskınla yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli B.Ç., R.Y., D.B. ve B.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:00 Kaynak: AA
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