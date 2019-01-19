İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyesi olduğu belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler, 16 Ocak'ta düzenledikleri operasyonda, DHKP/C adına faaliyet gösterdiği ve birçok eylemin azmettiricisi olduğu iddia edilen E.D'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerin ardından "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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