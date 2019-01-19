Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul'da Terör Operasyonu

9 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da Terör Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyesi olduğu belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 16 Ocak'ta düzenledikleri operasyonda, DHKP/C adına faaliyet gösterdiği ve birçok eylemin azmettiricisi olduğu iddia edilen E.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:28 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'li Bülent Turan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: İstanbul'a İmam, Ankara'ya Ülkücü, Nerede CHP'liler? Ekrem İmamoğlu Süper Kahraman Olunca Sosyal Medya Yıkıldı

Süpermarket ve Bebek Mağazalarından Hırsızlık Yapan Aileden 3 Kişi Tutuklandı Okuldaki Tacizi Protesto Eden Öğrencilere, Karne Günü Takdir-Teşekkür Belgesi Verilmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 11:37:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Terör Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]