Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul'da Terör Operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da Terör Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan C.K. ve E.Ü'yü düzenlediği baskınla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:37 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evinde Yaptığı Tespihi 10 Bin Liraya Sattı Özcan Deniz'in Eski Aşkı Buse Narcı'nın Saçları Döküldü

Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Çağrı: İstanbul'un İlçe Adayları Bir An Önce Açıklansın Dağa Hdp Yoluyla Gittim"
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 13:34:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Terör Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]