İstanbul'da Terör Operasyonu
1 saat önce
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul
'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan C.K. ve E.Ü'yü düzenlediği baskınla yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:37 Kaynak: AA
Evinde Yaptığı Tespihi 10 Bin Liraya Sattı
Özcan Deniz'in Eski Aşkı Buse Narcı'nın Saçları Döküldü
Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Çağrı: İstanbul'un İlçe Adayları Bir An Önce Açıklansın
Dağa Hdp Yoluyla Gittim"