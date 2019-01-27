Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul'da Terör Operasyonu

44 dakika önce

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik iltisaklı kurumlarca yapılan çalışmalarda, kentte Vodafone Park ve Vezneciler'deki bombalı saldırılar ile 13 Aralık 2017'de Bahçelievler'de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer alan ve terör örgütünün gençlik yapılanmasında milis-iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik 26 Ocak'ta operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda şüpheli Ş.K, S.A. ve S.B. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:16 Kaynak: AA

PKK, İstanbul, Güncel
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