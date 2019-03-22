İstanbul'da Terör Operasyonu
1 saat önce
İstanbul'da terör örgütü PKK adına bazı eylemler yaptıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı.
İstanbul
'da terör örgütü PKK
adına bazı eylemler yaptıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, kentte örgüt bünyesinde faaliyet göstererek molotofkokteylli ve el yapımı patlayıcılı eylemlere katıldıkları belirlenen 13 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Söz
konusu soruşturma kapsamında, Gaziosmanpaşa
, Esenyurt
ve Maltepe
'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 zanlıyı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 6 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:23 Kaynak: AA
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