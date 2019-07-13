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İstanbul'da terör operasyonu

4 saat önce

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML Konferans'a yönelik operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul'da terör örgütü TKP/ML Konferans'a yönelik operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de ikamet eden H.R'nin, terör örgütü Türkiye Komünist Partisi/ Marksist Leninist'e (TKP/ML Konferans) yardım ettiği ve evinde silahlar bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda şüpheli H.R. gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada, 2 tabanca, 2 yedek şarjör, 81 mermi ile çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:16 Kaynak: AA
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