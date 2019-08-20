İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul
'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK
adına faaliyette bulundukları ve finansal destek sağladıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları, finansal destek sağladıkları ve çeşitli eylemlere katıldıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, Ataşehir
, Kadıköy
, Maltepe
, Pendik
, Sultanbeyli
, Ümraniye
ve Üsküdar
'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, kurusıkı tabanca, av tüfeği, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.