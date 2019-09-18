İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu, çeşitli eylemlere katıldığı ve kırsal alan yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün kırsal yapılanması içerisinde yer aldığı ve çeşitli eylemlere katıldığı öne sürülen 3 zanlının, yasa dışı yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 5 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.