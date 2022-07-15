İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU 2 TUTUKLAMA

15.07.2022 17:12

BAKIRKÖY'de terör örgütü DHKPC üyesi olduğu belirlenen iki kişi tutuklandı.

BAKIRKÖY'de terör örgütü DHKPC üyesi olduğu belirlenen iki kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKPC'nin alt alan yapılanması DEV-GENÇ içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen iki şüpheliyi, 13 Temmuz'da Bakırköy'de gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arama kararı olduğu belirlendi. E.K. (29) ve S.K. (29) isimli şüpheliler, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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