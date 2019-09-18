İstanbul'da terör operasyonu: 3 gözaltı

İSTANBUL Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri araç yakma, genel güvenliği tehlikeye düşürme olaylarına karıştığını belirlediği terör örgütü PKK/KCK'dan kaydı bulunan 3 kişinin yakalanması için gece saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 5 ilçede yapılan eş zamanlı baskınlarda şüpheli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, örgütsel içerikli yayınlar ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. TEM ekipleri yaptığı detaylı incelemede şüphelilerin terör örgütünün kırsal alan yapılanmasında faaliyet yürüttükten sonra İstanbul'a geldiğini ve burada çeşitli yerlerinde farklı tarihlerde gerçekleşen araç yakma, genel güvenliği tehlikeye düşürme olaylarına karıştığı tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri devam ediyor.