Son Dakika Haberleri: İstanbul'da terör operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da terör operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

İSTANBUL Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri araç yakma, genel güvenliği tehlikeye düşürme olaylarına karıştığını belirlediği terör örgütü PKK/KCK'dan kaydı bulunan 3 kişinin yakalanması için gece saatlerinde operasyon düzenledi.

İstanbul'da terör operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

İSTANBUL Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri araç yakma, genel güvenliği tehlikeye düşürme olaylarına karıştığını belirlediği terör örgütü PKK/KCK'dan kaydı bulunan 3 kişinin yakalanması için gece saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 5 ilçede yapılan eş zamanlı baskınlarda şüpheli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, örgütsel içerikli yayınlar ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. TEM ekipleri yaptığı detaylı incelemede şüphelilerin terör örgütünün kırsal alan yapılanmasında faaliyet yürüttükten sonra İstanbul'a geldiğini ve burada çeşitli yerlerinde farklı tarihlerde gerçekleşen araç yakma, genel güvenliği tehlikeye düşürme olaylarına karıştığı tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri devam ediyor.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağustos'ta konut satışları yüzde 5,1 arttı
İstanbul merkezli yaşa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor Ekrem İmamoğlu, 8 ilçede ücretsiz günlük süt dağıtımına başlanacağını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:34:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da terör operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]