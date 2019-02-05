İstanbul'da Terör Operasyonu: 8 Gözaltı
1 saat önce
İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. İstanbul'da yapılan eş zamanlı baskınlarda örgütün kırsal alandaki terör eylemleri ile Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirtilen 8 zanlı gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler ve içeriği henüz belirlenemeyen 1 kilogram toz madde ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:15 Kaynak: İHA
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