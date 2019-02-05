İstanbul'da Terör Operasyonu: 8 Gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 8 şüpheli yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. İstanbul'da yapılan eş zamanlı baskınlarda örgütün kırsal alandaki terör eylemleri ile Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirtilen 8 zanlı gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler ve içeriği henüz belirlenemeyen 1 kilogram toz madde ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Benzin ve LPG'ye Zam Geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Böyle Seslendi: İBB Başkanının İşi Değil

UBER Sürücüleri, Darp Edilen Meslektaşları İçin "Artık Yeter" Deyip Eylem Yaptı