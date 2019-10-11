İstanbul'da terör operasyonu; 8 gözaltı

İSTANBUL'da Barış Pınarı Harekatı 'nı protesto etmek için hazırlık yapan PKK/KCK gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne yönelik 11 ilçede yapılan operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmeyi planlayan kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. TEM ekipleri, PKK/KCK gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'nden kaydı bulunan 14 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. 11 ilçede gece saatlerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veriye ve örgütsel dokümana el konuldu. Gözaltına alınan 8 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Polisin hakkında gözaltı kararı bulunan 6 kişinin yakalanması için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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