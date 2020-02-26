İstanbul'da terör operasyonu: 8 terörist yakalandı - Son Dakika

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İstanbul'da terör operasyonu: 8 terörist yakalandı
13 dakika önce
İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:50 Kaynak: İHA
İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist yakalandı. 5 adrese yapılan baskınlarda 10 kilogram patlayıcı, fünyeler ve silahlar ele geçirildi.
(İHA)
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