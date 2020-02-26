İstanbul'da terör operasyonu: 8 terörist yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da terör operasyonu: 8 terörist yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da terör operasyonu: 8 terörist yakalandı

13 dakika önce

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist yakalandı.

İstanbul'da terör operasyonu: 8 terörist yakalandı, System.String[]

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist yakalandı. 5 adrese yapılan baskınlarda 10 kilogram patlayıcı, fünyeler ve silahlar ele geçirildi.

(İHA)

İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:50 Kaynak: İHA
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